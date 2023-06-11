فريق سعودي يستعد لعرض 17 فرصة استثمارية واعدة في قطاع المنتجات البحرية في الصين

وكشف الوزير الفضلي، عن استعدادات فريق سعودي لعرض (17) فرصة استثمارية في قطاع المنتجات البحرية في الصين، مشيراً إلى امتلاك المملكة لحوالي (03) آلاف كيلو متر من السواحل التي تنتج أفضل أنواع المنتجات السمكية التي تلبي طلب السوق المحلية وتصدر منها إلى الصين، مؤكداً اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، حيث تجاوزت أصول شركة "سالك" اليوم (30) مليار ريال، إذ تركز الشركة على الاستثمار في (12) سلعة إستراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.