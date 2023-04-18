بارق.. الظلام يغطي إسكان الملك عبدالله منذ أشهر وجهات معنية تتقاذف المسؤولية

"سبق" عرضت الشكوى على الدكتور محمد العتيق، المشرف على إدارة المجمعات والمستفيدين بمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي قال: "إنه حي من الأحياء، والصيانة هي مسؤولية بلدية المحافظة، وهي من يقوم بها، وفي حال الأعطال يُفترض أنه كباقي الأحياء الموجودة في كل مدينة يتم إصلاحها عن طريق بلدية المحافظة، كما هو معمول به في جميع محافظات المملكة من نظافة وصيانة كحي من أحياء المدينة".