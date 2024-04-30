لليوم الثاني على التوالي.. "العواصف الترابية" ترسل طلاب مدارس شقراء للمنازل

وفي صباح اليوم الثلاثاء تكرر ولليوم الثاني على التوالي إخراج الطلاب والطالبات للمنازل في عدد من المدارس بمحافظة مرات ومحافظة شقراء، إذ أرسلت بعض المدارس الرسالة الآتية: " المكرم ولي الأمر، حرصاً من إدارة المدرسة على سلامة أبنائنا الطلاب بسبب موجة الغبار الخروج الساعة ١٠ "، فيما تلقى عدد من أولياء الأمور في مدارس أخرى بأن الخروج الساعة ١١.