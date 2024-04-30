لليوم الثاني على التوالي.. "العواصف الترابية" ترسل طلاب مدارس شقراء للمنازل

لليوم الثاني على التوالي، تتعرض محافظات غرب الرياض "شقراء الدوادمي عفيف"، لعواصف ترابية مصحوبة برياح شديدة، إذ تعرضت أمس الاثنين وأول من أمس الأحد لعواصف ترابية مصحوبة برياح شديدة تسببت في انتشار الغبار وتدني مستوى الرؤية، ورغم ذلك ورغم تحذيرات "الأرصاد"، إلا أنها لم تعلق الدراسة.
فقد تسبب عدم تعليق الدراسة في شقراء، أمس الاثنين في إخراج الطلاب والطالبات في عدد من المدارس للمنازل بعد دراستهم عدداً من الحصص.
وفي صباح اليوم الثلاثاء تكرر ولليوم الثاني على التوالي إخراج الطلاب والطالبات للمنازل في عدد من المدارس بمحافظة مرات ومحافظة شقراء، إذ أرسلت بعض المدارس الرسالة الآتية: " المكرم ولي الأمر، حرصاً من إدارة المدرسة على سلامة أبنائنا الطلاب بسبب موجة الغبار الخروج الساعة ١٠ "، فيما تلقى عدد من أولياء الأمور في مدارس أخرى بأن الخروج الساعة ١١.
أما مدارس تعليم عفيف والدوادمي فرغم تحذير مركز "الأرصاد" بالإنذار الأحمر، إلا أن الإدارتين لم تعلقا الدراسة في مدارسهما واستمرت معاناة الطلاب والطالبات من الغبار والأتربة المثارة والرياح الشديدة طيلة اليوم الدراسي، وأثناء الخروج للمنازل.
وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن بـ"الإنذار الأحمر" أن الدوادمي وعفيف تشهدان أمطاراً غزيرة تصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتوقع المركز في إعلانه، أن تبدأ الحالة الجوية وتأثيراتها من الساعة التاسعة صباحاً، وتنتهي الساعة الحادية عشرة ليلاً.