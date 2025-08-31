الرياض .. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يستقبل نظيره السوري

استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية السيد عبدالسلام هيكل، الذي يزور الرياض برفقة وفد رفيع المستوى للمشاركة في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، التي تحتضنها مدينة الرياض.