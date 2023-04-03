برئاسة "فهد بن جلوي".. مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الرابع غدًا

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن عند العاشرة مساء غد الثلاثاء اجتماعه الرابع برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.
وسيصادق الاجتماع على محاضر الاجتماع الثالث، واعتماد الهيكل التنظيمي، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الفترة من سبتمبر 2022 إلى إبريل 2023، ومناقشة تفاصيل الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد والهيئة الملكية للعلا.
وكذلك سيناقش المجلس اعتماد تقويم مسابقات موسم 2024-2023، وعددًا من القرارات والمواضيع ذات العلاقة.