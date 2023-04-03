برئاسة "فهد بن جلوي".. مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الرابع غدًا

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن عند العاشرة مساء غد الثلاثاء اجتماعه الرابع برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.