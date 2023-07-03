رصد وإحالة المخالفات.. "صحة الرياض": يمنع احتجاز الجثامين والمرضى لمطالبات مالية

وبيّنت أنه لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية "الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج".