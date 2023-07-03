رصد وإحالة المخالفات.. "صحة الرياض": يمنع احتجاز الجثامين والمرضى لمطالبات مالية

أكّدت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، منع المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى، وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.
وأوضحت "صحة الرياض"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "بحسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية «تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأيّ إجراءٍ مالي».
وبيّنت أنه لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية "الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج".
وتقوم الوزارة بجولات رقابية وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، فيما يحق للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.
وتحث "الصحة"، الجميع، على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم (937).