الندوة العالمية في تايلاند تحتفي بتكريم عشرات الأيتام المتفوقين في حفلها السنوي السابع عشر

نظّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مملكة تايلاند حفلَه السنوي السابع عشر لتكريم الأيتام واليتيمات المتفوقين، في مناسبة اتسمت بأجواء من الفرح والاعتزاز، وشهدت حضورًا واسعًا من الوجهاء والشخصيات العامة، والأئمة، ورؤساء الجمعيات، إضافةً إلى عدد من الطلاب والخريجين من الأيتام وأسرهم.
وأشاد المتحدثون والحضور بالدور الإنساني والريادي المتنامي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم العمل الإسلامي والتنموي، مؤكدين أن رسالة الندوة العالمية باتت نموذجًا يُحتذى به في رعاية الأيتام، وتمكين الشباب، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما عبّر الحضور عن بالغ شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لقضايا التنمية والتعليم في العالم الإسلامي عمومًا، وفي مملكة تايلاند على وجه الخصوص، مشيرين إلى أن هذه الجهود تركت أثرًا إيجابيًا ملموسًا في نفوس المستفيدين، وأسهمت في توثيق أواصر الأخوة والتعاون بين المجتمعات.