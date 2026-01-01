الندوة العالمية في تايلاند تحتفي بتكريم عشرات الأيتام المتفوقين في حفلها السنوي السابع عشر

كما عبّر الحضور عن بالغ شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لقضايا التنمية والتعليم في العالم الإسلامي عمومًا، وفي مملكة تايلاند على وجه الخصوص، مشيرين إلى أن هذه الجهود تركت أثرًا إيجابيًا ملموسًا في نفوس المستفيدين، وأسهمت في توثيق أواصر الأخوة والتعاون بين المجتمعات.