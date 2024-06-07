محامٍ يوضح لـ"سبق".. هل تؤثر المخالفات المرورية على جميع معاملات الحساب البنكي؟

قال المحامي والمستشار القانوني خالد بخيت لـ"سبق" إن التوجه للتنفيذ والحجز على الحسابات البنكية لمن ارتكب مخالفة بعد قرار الخصم 50%، وانتهاء المهلة المحددة في نظام المرور، سيكون فقط على قيمة المخالفة، ولن يتأثر الحساب البنكي أو أي مبالغ فيه، وسيتمكن صاحب الحساب من السحب وغيره من الخدمات الأخرى.
جاء ذلك بعد تلقِّي مواطنين ارتكبوا مخالفات مرورية رسائل تفيد بالتوجه للحجز على أرصدتهم البنكية قبل أيام.
يُشار إلى أنه في نظام المرور الجديد يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا، ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% بانقضاء مهلة خمسة عشر يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة تسعين يومًا، أو بانقضاء ثلاثين يومًا من مهلة التسعين يومًا للسداد في حال طلبها.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت في تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر، تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها سيطبق بحقها المادة الـ(75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.