"موانئ": إضافة خدمة الشحن "UGX" لتعزيز ربط المملكة بموانئ دول "التعاون الخليجي"

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين؛ لأنه يحتوي على 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، إضافة إلى خدمات تشغيلية شاملة، ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية: 105 ملايين طن بضائع وحاويات.