"جمعية الإعاقة السمعية" تحتفي باليوم العالمي للغات الإشارة

احتفت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة ٩٢.
بدأ الاحتفال بكلمة افتتاحية من رئيس مجلس الإدارة علي بن محمد الحلافي ثم محاضرات متنوعة من الصم وضعاف السمع الحاصلين على مؤهلات علمية، والمتخصصين في مجال تعليم الصم ولغة الإشارة السعودية، بحضور عدد كبير من الصم وضعاف السمع للجنسين بمركز الملك سلمان الاجتماعي، نالت استحسان وإعجاب الحضور.
وتم نقل المحاضرات عبر البث المباشر لمن لم يستطيعوا الحضور ولمن هم خارج الرياض، واختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية الحفلَ بكلمة شكر فيها المحاضرين والمحاضرات وقدم دروعا تذكارية تكريمًا للمحاضرين والمشاركين.