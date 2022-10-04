"جمعية الإعاقة السمعية" تحتفي باليوم العالمي للغات الإشارة

بدأ الاحتفال بكلمة افتتاحية من رئيس مجلس الإدارة علي بن محمد الحلافي ثم محاضرات متنوعة من الصم وضعاف السمع الحاصلين على مؤهلات علمية، والمتخصصين في مجال تعليم الصم ولغة الإشارة السعودية، بحضور عدد كبير من الصم وضعاف السمع للجنسين بمركز الملك سلمان الاجتماعي، نالت استحسان وإعجاب الحضور.