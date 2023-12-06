"الاستثمار" تختتم مشاركتها في "جيبكا 17".. مستعرضة الفرص الواعدة في البتروكيماويات

اختتمت وزارةُ الاستثمار مشاركتَها في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" السابع عشر، الذي أقيم في مدينة الدوحة على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 ديسمبر تحت شعار "توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر".
وشارك عدد من الجهات في المنتدى تحت مظلّة "استثمر في السعودية"؛ وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
واستعرضت الوزارةُ خلال مشاركتها، دورَها في الخدمات المقدّمة للمستثمرين ومراكز الأعمال التابعة لها، والتعريف بما تقدّمه الوزارة في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، بالإضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البتروكيماويات.
وعقدت وزارةُ الاستثمار ضمن مشاركتها في المنتدى عددًا من اللقاءات وحلقات النقاش مع المستثمرين والشركات؛ للتعرُّف على فرص الاستثمارات المتاحة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، واستعراض إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، فيما استعرضت لزوار جناح "استثمر في السعودية" الخدمات والمنتجات التي تقدّمها الوزارة والجهات المشاركة للمستثمرين.
يشار إلى أن "جيبكا" تعدُّ منظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنّى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات.