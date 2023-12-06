"الاستثمار" تختتم مشاركتها في "جيبكا 17".. مستعرضة الفرص الواعدة في البتروكيماويات

وعقدت وزارةُ الاستثمار ضمن مشاركتها في المنتدى عددًا من اللقاءات وحلقات النقاش مع المستثمرين والشركات؛ للتعرُّف على فرص الاستثمارات المتاحة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، واستعراض إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، فيما استعرضت لزوار جناح "استثمر في السعودية" الخدمات والمنتجات التي تقدّمها الوزارة والجهات المشاركة للمستثمرين.