"سار" توقّع عقدًا لنقل آلاف السيارات سنوياً.. والأهداف تتضمن رفع السلامة على الطرقات

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عقدًا مع شركة الجبر، لنقل آلاف السيارات سنويًا عبر القطارات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ساحة التخزين والتوزيع بوسط الدمام، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف وخفض نسب الأضرار المرتبطة بنقل ومناولة السيارات الجديدة، وتخفيف ضغط الشاحنات على ميناء الملك عبدالعزيز، إضافة إلى رفع مستويات السلامة على الطرقات وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، في عقدٍ يمتد لأربعة أعوام.