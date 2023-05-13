67 % من المشاريع للسعودية.. تكريم الفائزين في مسابقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

كرّمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الفائزين بمسابقة الشركات الناشئة بعد عرض المشاريع والأفكار الابتكارية، على هامش الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمجموعة؛ وذلك من خلال أعمال منتدى القطاع الخاص في نسخته الحادية عشرة، والذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.
ونظّمت المسابقةَ مؤسساتُ القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، بدعم من منتدى القطاع الخاص وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وكذلك إدارة التمكين الاقتصادي التابعين للبنك الإسلامي للتنمية، والشركاء المحليين من مؤسسات حكومية وقطاع خاص بالمملكة العربية السعودية وجميع البلدان الأعضاء.
وتضمنت المسابقة مسارين، الأول للأفكار والثاني للشركات الناشئة.
واستحوذت المملكة على 67% من حجم المشاريع الابتكارية لمسابقة الشركات الناشئة، التي تستهدف الشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تتطلع إلى تسهيل تقديم الخدمات والحلول الرقمية عبر الحدود والمجالات المختلفة والقابلة للتشغيل البيني، مع تسريع نموها الممكن رقميًّا، ومنحت مسابقة الشركات الناشئة المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة الجوائز؛ لتطويرهم حلولًا من خلال المنتجات والخدمات، مع إحداثهم تأثيرًا إيجابي على البلدان الأعضاء.
واستهدفت المسابقة تعزيز المواهب في الدول الأعضاء من خلال التأثير الاجتماعي والمبادرات الرقمية التي تدمج التقنيات المتطورة والشركات الناشئة والإبداع في شكل مقترحات تصوغ حلولًا لمختلف المشكلات والفرص في المنطقة.
وركزت على ثلاث مجالات موضوعية واسعة؛ أولها حلول التكنولوجيا المالية وتغطي حلول تدفق البيانات، وحلول المنصات الرقمية عبر الحدود، وتكنولوجيا الهاتف المحمول، وإدارة الملكية الفكرية، والأمن السيبراني، والحركة الرقمية للفنون الإبداعية، والثانية الاستدامة وحلول سلسلة التوريد وتغطي التصنيع الذكي، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الاقتصادات المشتركة، وتحسين سلسلة التوريد الرقمية، والحلول اللوجستية لشركات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الزراعة (AgTech)، وثالثًا مجال التنمية البشرية وحلول الخدمات الاجتماعية وتغطي حلول الصحة الرقمية ومنصات التعلم الإلكتروني.