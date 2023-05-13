67 % من المشاريع للسعودية.. تكريم الفائزين في مسابقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

واستحوذت المملكة على 67% من حجم المشاريع الابتكارية لمسابقة الشركات الناشئة، التي تستهدف الشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تتطلع إلى تسهيل تقديم الخدمات والحلول الرقمية عبر الحدود والمجالات المختلفة والقابلة للتشغيل البيني، مع تسريع نموها الممكن رقميًّا، ومنحت مسابقة الشركات الناشئة المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة الجوائز؛ لتطويرهم حلولًا من خلال المنتجات والخدمات، مع إحداثهم تأثيرًا إيجابي على البلدان الأعضاء.