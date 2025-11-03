أمانة الرياض: "خرائط البنية التحتية الرقمية" تتيح استكشاف مشاريع تطوير الطرق

قالت أمانة منطقة الرياض اليوم إن "خرائط البنية التحتية الرقمية" تتيح استكشاف مشاريع تطوير الطرق في الرياض، وتقدّم عرضًا دقيقًا لمواقع التنفيذ وتواريخ بدء المشروع وانتهائه، إضافة إلى الجهة الخدمية المنفذة.
وكان مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض قد أعلن إطلاق خريطة تفاعلية رقمية تُمكّن المستخدمين من الاطلاع على تفاصيل مشاريع أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتحسين المشهد الحضري في العاصمة.
وتتيح الخريطة للمستخدمين تصفح معلومات تفصيلية لأكثر من 285 ألف ترخيص لمشاريع البنية التحتية في المدينة ومحافظاتها، تشمل قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والطرق، حيث تعرض نوع المشروع، والجهة المنفذة، وتواريخ البدء والانتهاء، ضمن تجربة رقمية متكاملة تعتمد على أنظمة المعلومات الجيومكانية (GIS) وتقنيات التحليل الذكي للبيانات.
وأظهرت بيانات الخريطة أن مشاريع المياه والكهرباء تمثل أكثر من 70% من إجمالي تراخيص مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض، مما يؤكد حجم الجهود المبذولة في تنظيم عمليات إصدار التراخيص وضمان التكامل في تنفيذها.
وتعكس الخريطة مستوى التكامل بين الجهات الخدمية، إذ توفر قاعدة بيانات موحدة تسهم في تقليل التعارضات الميدانية، وتحقيق أعلى درجات التنسيق في مراحل التنفيذ، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويحافظ على النسيج الحضري للمدينة.
كما تتيح الخريطة خاصية "تقديم البلاغات"، التي تمكّن السكان من رصد الملاحظات والإسهام في تحسين المشهد الحضري عبر رفع البلاغات مباشرة من الموقع الجغرافي داخل الخريطة، مما يسهم في سرعة المعالجة ويعزز دور المجتمع كشريك فاعل في تطوير المدينة.
وتأتي هذه الخريطة ضمن سلسلة من المشاريع النوعية التي يتبناها مركز البنية التحتية بمنطقة الرياض، والهادفة إلى تطوير أدوات التخطيط والمتابعة، وتحقيق الاستدامة في مشاريع التنمية، ورفع جودة الحياة للسكان.