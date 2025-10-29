علي العلي يحسم صفقة "أراضي الذهب" بـ800 مليون ريال في الشرقية

وأكد مراقبون أن الصفقة تحمل بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الاستحواذ العقاري، إذ تمثل امتدادًا للحراك المتنامي الذي تشهده المنطقة الشرقية، بوصفها محورًا رئيسيًا للنمو العمراني والاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.