علي العلي يحسم صفقة "أراضي الذهب" بـ800 مليون ريال في الشرقية

في خطوة قيادية تعكس متانة السوق العقاري وثقة المستثمرين الكبار، حسم رئيس شركة “أشاد” علي بن محمد العلي، صفقة مزاد “أراضي الذهب” في المنطقة الشرقية بقيمة تقارب 800 مليون ريال سعودي، على مساحة تتجاوز 9.3 ملايين متر مربع، لتُعدّ واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ العقاري لهذا العام.
وجاءت الصفقة بإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وسط اهتمام واسع من المستثمرين والمطورين العقاريين، نظرًا لموقع الأرض الاستراتيجي وحجمها الذي يفتح آفاقًا واسعة للتنمية المستقبلية في المنطقة.
وأكد مراقبون أن الصفقة تحمل بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الاستحواذ العقاري، إذ تمثل امتدادًا للحراك المتنامي الذي تشهده المنطقة الشرقية، بوصفها محورًا رئيسيًا للنمو العمراني والاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن المتوقع أن تشكّل هذه الأرض نواةً لمشروعات تطويرية كبرى تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع جاذبية الاستثمار بالمنطقة، بما يدعم التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الشرقية.