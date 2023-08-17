عبداللهيان: الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة إلى المملكة تلبية لدعوة الملك سلمان

أوضح وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أن العلاقات مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدمًا، مؤكدًا العزم على توسيع وتطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة في كافة المجالات.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض اليوم: سيقوم الرئيس الإيراني بزيارة المملكة تلبية لدعوة الملك سلمان.
وأضاف: أثار استحساني أن القاعة التي يعقد فيها الاجتماع اسمها القدس، ونؤكد العمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي لحل القضايا المشتركة.
وأردف: إيران تنتهج مسارًا صحيحًا فيما يخص حسن الجوار بين البلدين وتحقيق الأمن في المنطقة فكرة لا يمكن تجزئتها.
وكشف عن تشكيل لجان فنية وتنفيذية لإتمام الاتفاقيات المشتركة، واصفًا المباحثات اليوم مع الجانب السعودي بأنها كانت مثمرة وهامة، وثمّن تعاون الجهات المعنية في تسهيل إجراءات الحجاج الإيرانيين، مؤكدًا دعم طهران لإقامة "معرض إكسبو2030" في المملكة.
وتابع أمير عبداللهيان: اتفقنا على التعاون في مجال الدبلوماسية العامة والبرلمانية وتبادل الوفود والنخب بين البلدين.
واختتم بالقول: تطرقنا إلى المواضيع الرياضية واتقنا بشأن إجراء مباريات ودية بين الفرق السعودية والإيرانية ذهابًا وإيابًا، وأن تشمل هذه المباريات الفرق القوية في البلدين.