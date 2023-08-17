عبداللهيان: الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة إلى المملكة تلبية لدعوة الملك سلمان

وكشف عن تشكيل لجان فنية وتنفيذية لإتمام الاتفاقيات المشتركة، واصفًا المباحثات اليوم مع الجانب السعودي بأنها كانت مثمرة وهامة، وثمّن تعاون الجهات المعنية في تسهيل إجراءات الحجاج الإيرانيين، مؤكدًا دعم طهران لإقامة "معرض إكسبو2030" في المملكة.