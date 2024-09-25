الحدث الرياضي الأكبر في المملكة.. أمير الرياض يتسلم شعلة "الألعاب السعودية 2024"

تَسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "إن هذه الفعاليات تعبّر عن فخرنا بما حققته المملكة في مجال الرياضة من تطور وازدهار؛ إذ تعكس هذه الشعلة روح التحدي والعزيمة التي يتحلى بها شبابنا ورياضيونا، كما تمثل رمزًا لوحدة الشعب السعودي وإصراره على تحقيق النجاح في جميع المجالات".
وأكد أن البطولة الوطنية تجسد دعم القيادة للرياضة والرياضيين في المملكة، وتعد محطة مهمة لتعزيز مكانة الرياضة السعودية على الساحة المحلية والعالمية؛ حيث تجمع بين نخبة من الرياضيين المميزين من مختلف مناطق المملكة، وتعد دورة الألعاب السعودية أكثر من مجرد منافسات رياضية؛ فهي فرصة لصقل المهارات، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، وإظهار القيم الرياضية التي نؤمن بها، كما أنها تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الرياضة كعامل أساسي في بناء مجتمع صحي وفعال؛ متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في تحقيق طموحاتهم.
وتَسلم أمير منطقة الرياض شعلة الدورة من متسابق الراليات يزيد الراجحي أول سعودي يتوج بطلًا لرالي أبو ظبي الصحراوي مارس 2023، كما تناوب على حمل الشعلة في قصر الحكم لاعبة كرة الطاولة البارالمبية غالية العنزي، التي حققت ذهبية دورة الألعاب السعودية وبرونزية فردي غرب آسيا 2022.
يُذكر أن جولة الشعلة في منطقة الرياض بدأت بزيارة بيت المصانع؛ حيث حملها السباح زيد السراج، الفائز بثلاث ذهبيات في دورة الألعاب السعودية 2023، تلاه لاعبة ألعاب القوى لجين حمدان التي حققت ذهبية دورة الألعاب السعودية 2023 في 100 متر.