الحدث الرياضي الأكبر في المملكة.. أمير الرياض يتسلم شعلة "الألعاب السعودية 2024"

وأكد أن البطولة الوطنية تجسد دعم القيادة للرياضة والرياضيين في المملكة، وتعد محطة مهمة لتعزيز مكانة الرياضة السعودية على الساحة المحلية والعالمية؛ حيث تجمع بين نخبة من الرياضيين المميزين من مختلف مناطق المملكة، وتعد دورة الألعاب السعودية أكثر من مجرد منافسات رياضية؛ فهي فرصة لصقل المهارات، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، وإظهار القيم الرياضية التي نؤمن بها، كما أنها تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الرياضة كعامل أساسي في بناء مجتمع صحي وفعال؛ متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في تحقيق طموحاتهم.