المملكة تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية (SPI) لعام 2024

حققت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء منجزًا جديدًا بمواصلة تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020م، حيث ارتفع تقييمها إلى (83.3%) في عام 2024م مقارنة بما نُشر في العام الماضي 2023م (81.5%)، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربيًا، ومتقدمةً ثلاث مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة (11) بعد أن كانت في المرتبة (14) حسب ما كان منشورًا في العام الماضي, كما تقدمت المملكة أربع مراتب لتصبح في المركز (51) بين (188) دولة.