لتبقى في أبهى حُلَّة.. صيانة كسوة الكعبة المشرَّفة استعداداً لشهر رمضان

وأوضح مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرَّفة بالمسجد الحرام الأستاذ فهد الجابري؛ إن هذا العمل يأتي من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرَّفة، حيث إن تلك الأعمال تتلخص في تركيب قماشٍ بارتفاع ثلاثة أمتارٍ من جميع الجوانب للكعبة المشرَّفة؛ إضافة إلى شد ووزن ثوب الكعبة المشرَّفة وتثبيته من الأطراف، وكذلك أعمال تنظيف كسوة الكعبة المشرَّفة من جميع الاتجاهات؛ مضيفاً أنه سيتم تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني.