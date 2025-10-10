فيصل بن مشعل يترأس اجتماع "مجتمعي".. ومناقشة مبادرات تنموية واجتماعية لخدمة المجتمع

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مجتمعي"، اجتماع مجلس الأمناء، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء سعود، وسلطان، وتركي بن فيصل بن مشعل بن سعود، أعضاء المجلس، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.