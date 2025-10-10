فيصل بن مشعل يترأس اجتماع "مجتمعي".. ومناقشة مبادرات تنموية واجتماعية لخدمة المجتمع

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مجتمعي"، اجتماع مجلس الأمناء، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء سعود، وسلطان، وتركي بن فيصل بن مشعل بن سعود، أعضاء المجلس، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق النفع العام، إلى جانب استعراض المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية التي تسهم في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد سموه على أهمية مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات المؤسسة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مبادرات نوعية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلامس احتياجات المجتمع.
وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما تحقق من إنجازات عبر المبادرات السابقة لمؤسسة "مجتمعي"، في ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الريادية ذات الأثر الإيجابي على الإنسان والمكان.