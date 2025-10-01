"البن الشدوي".. 450 مزرعة و115 ألف شجرة تضع الباحة على خريطة القهوة السعودية

يُعَدُّ البن في منطقة الباحة أحد أبرز المحاصيل الزراعية التي تُجسِّد أصالة الإنتاج المحلي، ممتزجًا بكرم الضيافة الذي تشتهر به المنطقة، إذ تتبوأ مكانة مميزة في زراعة وإنتاج أجود أنواع البن العربي، وعلى رأسها "البن الشدوي" الذي يُصنَّف ضمن أفضل الأنواع في المملكة.