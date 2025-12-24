سُلطان عُمان يمنح قائد القوات الجوية الملكية السعودية وسام عُمان العسكري

وكان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية قد وصل، أمس، إلى سلطنة عُمان الشقيقة في زيارة رسمية لقيادة سلاح الجو السلطاني العُماني، التقى خلالها قائد السلاح اللواء الركن طيار خميس الغافري، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات التدريبات والتمارين بين الجانبين.