استقرت بالمريء.. تدخل طبي طارئ بالمدينة ينقذ حياة طفلة ابتلعت "قلادة"!

وبين تجمُّع المدينة المنورة الصحي، أنه تم استخراج القطعة دون أي مضاعفات أو آثار جانبية واستقرت حالة الطفلة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد الاطمئنان على سلامتها، مشدداً على ضرورة مراقبة الأطفال بشكلٍ مستمر؛ لمنع مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي لمضاعفات كبيرة مثل انسداد مجرى الهوى، أو ثقب المريء والوفاة في بعض الحالات؛ لا قدر الله.