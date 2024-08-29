"الاستمطار" يُنجز دراسة تبشر بزيادة الهاطل المطري وكثافة السحب الركامية بمكة والمشاعر

أكمل البرنامجُ الإقليمي لاستمطار السحب دراسةً بحثية تبشّر نتائجها بزيادة الهاطل المطري وكثافة السحب الركامية تحت ظروف تمّ حصرها على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتفصيلًا: شملت الدراسةُ كافةَ عناصر الطقس على محافظة الطائف؛ بهدف زيادة فرص تحسين الطقس، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ومن المتوقَّع أن يشارك فريق عمل الدراسة البحثية في مؤتمر الاستمطار الدولي المقبل لعرض هذه الدراسة المهمة ومشاركة نتائجها مع الخبراء والمختصين، وتسليط الضوء على جهود المملكة حول ملف تحسين وتعديل الطقس، كما سيُجري البرنامجُ تجاربَ عملية لاستكمال العناصر البحثية للدراسة ومشاركة الجهات المعنية بتفاصيلها.