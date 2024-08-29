"الاستمطار" يُنجز دراسة تبشر بزيادة الهاطل المطري وكثافة السحب الركامية بمكة والمشاعر

ومن المتوقَّع أن يشارك فريق عمل الدراسة البحثية في مؤتمر الاستمطار الدولي المقبل لعرض هذه الدراسة المهمة ومشاركة نتائجها مع الخبراء والمختصين، وتسليط الضوء على جهود المملكة حول ملف تحسين وتعديل الطقس، كما سيُجري البرنامجُ تجاربَ عملية لاستكمال العناصر البحثية للدراسة ومشاركة الجهات المعنية بتفاصيلها.