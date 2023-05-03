"الأمين العام لمجلس التعاون" يدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة بالخرطوم

أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في الخرطوم، والنهب والتخريب الذي طال مبنى الملحقية في العاصمة السودانية.
وأشاد "البديوي" بالدور الكبير الإنساني والدبلوماسي، الذي تقوم به المملكة في السودان، مؤكداً وقوف كل دول المجلس في إدانة هذا العمل الإرهابي.
وشدد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقارّ البعثات الدبلوماسية، ودعا جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقارّ الدبلوماسية.
وأكد "البديوي" أن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في جمهورية السودان، وناشد كل الأطراف العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة السلام والاستقرار للسودان وتماسك الدولة ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والعيش الكريم.