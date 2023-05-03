"الأمين العام لمجلس التعاون" يدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة بالخرطوم

وأكد "البديوي" أن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في جمهورية السودان، وناشد كل الأطراف العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة السلام والاستقرار للسودان وتماسك الدولة ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والعيش الكريم.