قصة راع سوداني تاه في صحراء "الخاصرة" فوجد وقد شارف على الموت

حكى ناصر الوزرة، عضو فريق "وسم" التطوعي، تفاصيل إنقاذ مقيم سوداني بعدما تاه بالقرب من مركز الخاصرة بداية هذا الأسبوع، حيث وُجد بعد البحث عنه وقد شارف على الموت في مقطع فيديو لقي تفاعلاً واسعًا وعكس ما تبذله الفرق التطوعية من جهود لإسعاف وإنقاذ التائهين وسط الصحارى، خصوصًا مع اشتداد درجات الحرارة.
وقال لـ "سبق" الوزرة: "تلقينا بلاغًا يوم السبت يفيد بفقدان مقيم سوداني تاه بعد خروجه هو ورفيقه يوم الجمعة الماضية من صديقهم وهو أحد رعاة الماشية في صحراء الخاصرة وفي طريق عودتهم لمقر إقامتهم اختاروا طريقًا مختصرًا ووعرًا حتى فقدوا وجهتهم فدخلوا في جبال العلم وهو جبل شاهق وشائك فواصل أحدهم مشواره حتى وصل والآخر تاه وفقد".
وأضاف: "بدأنا البحث فجر الأحد مستخدمين كل الخبرات والمعدات حتى وجدنا عليه من اليوم نفسه وقد شارف على الموت، فقدمنا له الإسعافات الأولية وكان وضعه الصحي حرجًا وهو حاليًا يرقد بالمستشفى لمشاكل مكوثه بالصحراء دون ماء ولا زاد".
واختتم حديثه قائلاً: "للأسف هناك من يغامر بحياته في الصحارى دون ماء ولا معونة خاصة وقت الصيف الملتهب وسط درجات حرارة عالية".