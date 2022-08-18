قصة راع سوداني تاه في صحراء "الخاصرة" فوجد وقد شارف على الموت

حكى ناصر الوزرة، عضو فريق "وسم" التطوعي، تفاصيل إنقاذ مقيم سوداني بعدما تاه بالقرب من مركز الخاصرة بداية هذا الأسبوع، حيث وُجد بعد البحث عنه وقد شارف على الموت في مقطع فيديو لقي تفاعلاً واسعًا وعكس ما تبذله الفرق التطوعية من جهود لإسعاف وإنقاذ التائهين وسط الصحارى، خصوصًا مع اشتداد درجات الحرارة.