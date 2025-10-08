40 جهة حكومية وممكنة تقدم خدماتها لرواد الأعمال في "بيبان 2025"

ويضم "باب التمكين" نخبة من الجهات من أبرزها: وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للترفيه، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والبنك المركزي السعودي، والمركز السعودي للأعمال، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومعهد ريادة الوطني، واتحاد الغرف السعودية، وغيرها من الجهات المشاركة.