40 جهة حكومية وممكنة تقدم خدماتها لرواد الأعمال في "بيبان 2025"

تشهد فعاليات ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مشاركة (40) جهة ممكنة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ضمن "باب التمكين"، الذي يهدف؛ إلى تعزيز فرص النمو والنجاح لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي "باب التمكين" ضمن (7) أبواب مبتكرة؛ تهدف إلى تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والاستدامة، حيث يتيح الباب للزوار الاطلاع على الخدمات والمبادرات المتخصصة، واستكشاف الفرص الريادية والتواصل المباشر مع الجهات الممكنة.
ويهدف الملتقى من خلال "باب التمكين" وأبوابه الأخرى؛ إلى تسهيل وصول رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الجهات الداعمة، والاستفادة من مبادراتها في تنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، إلى جانب تحفيز أصحاب الأفكار الريادية على إطلاق مشاريعهم الخاصة.
ويضم "باب التمكين" نخبة من الجهات من أبرزها: وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للترفيه، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والبنك المركزي السعودي، والمركز السعودي للأعمال، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومعهد ريادة الوطني، واتحاد الغرف السعودية، وغيرها من الجهات المشاركة.
ويسعى ملتقى "بيبان 2025" إلى تعزيز توجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا لريادة الأعمال، ووجهة جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة محفزة ومسارات مباشرة للتطوير والتمويل، تتيح للشركات الناشئة والريادية فرصًا للنمو والتوسع. ويمكن للراغبين في التسجيل وحضور فعاليات الملتقى زيارة الرابط التالي: