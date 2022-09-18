كفاءة الأطباء بـ"تخصصي الطائف" تنهي معاناة طفلة مع الآلام استمرت عامين

حدد أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، سبب المعاناة لطفلة تبلغ من العمر 8 أعوام كانت تعاني من الآلام بالجهة اليمنى استمرت معها عامين متواصلين.
وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث الصحة بالطائف، فإن الطفلة التي تكرر بقاؤها في غرف التنويم بالمستشفيات بسبب ما تعانيه من أوجاع تبين للأطباء بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية من أشعة مقطعية ونووية، تبين وجود تشوه خلقي بحوض الكلى الأيمن في منطقة التقائه مع الحالب.
وقال: "قرر الفريق الطبي المكون من الدكتور عبدالعزيز المالكي والدكتور عصام النجار إجراء عملية جراحية لإزالة منطقة التضيق، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، وخرجت المريضة بعد المتابعة الصحية والرعاية الطبية وهي بحالةٍ صحية جيدة ولله الحمد".