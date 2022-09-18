كفاءة الأطباء بـ"تخصصي الطائف" تنهي معاناة طفلة مع الآلام استمرت عامين

وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث الصحة بالطائف، فإن الطفلة التي تكرر بقاؤها في غرف التنويم بالمستشفيات بسبب ما تعانيه من أوجاع تبين للأطباء بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية من أشعة مقطعية ونووية، تبين وجود تشوه خلقي بحوض الكلى الأيمن في منطقة التقائه مع الحالب.