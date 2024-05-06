"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العديد والأحساء وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.