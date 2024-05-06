"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والشمالية وجازان وعسير والجوف وتبوك ونجران.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ والشعيبة والليث وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الجوف أيضًا بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العديد والأحساء وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.