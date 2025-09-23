اليوم الوطني .. خالد بن سلمان يستذكر مسيرة التوحيد ويحيي تضحيات الشهداء

استذكر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصين الذين وضعوا أسس هذا الكيان الشامخ.
وقال في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مؤكداً أن ما سطروه من ملاحم بطولة سيبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال.
وأضاف أن تحيةً خاصة ترفع اليوم لجنود الوطن وحماته البواسل الذين نالوا شرف الدفاع عن المملكة وحماية مكتسباتها، مشيداً بجهودهم وتضحياتهم في ميادين العز والشرف.
واختتم الأمير خالد بن سلمان مؤكداً أن الوطن سيبقى، بعون الله، عزيزاً شامخاً في ظل قيادته الرشيدة – أيدها الله –، ماضياً نحو مستقبل أكثر قوة وازدهاراً بوفاء أبنائه وإخلاصهم.