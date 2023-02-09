"حواء القرني": مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس قدم حلولًا مبتكرة لمواجهة المرض

أكدت الدكتورة حواء بنت محمد القرني الكاتبة والإعلامية، أن مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس الذي نظمته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وتحت رعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض؛ جاء حافلًا بالعديد من الفعاليات والأنشطة العلمية التي ينبغي الوقوف عندها كثيرًا، مشيرة إلى أن المؤتمر قدم حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات ألزهايمر.