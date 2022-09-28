غادر السعودية في إجازة.. سقوط صيدلي مصري من الطابق الخامس.. انتحار أم قتل؟

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، بدأت القصة عندما تَعرّف المتوفى على زوجته التي كانت تعمل صيدلانية، في السعودية وتزوجا منذ 8 سنوات وأنجبا طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات وأبلغته أنها ترغب في النزول إلى مصر لتربية طفلها وتريد فتح صيدلية بمنطقة حلوان، وعندما عادت إلى حلوان بدأت الخلافات الزوجية بينهما، وأبلغته أنها تريد الانفصال عنه؛ لكنه رفض، ثم أبلغها أنه سينزل إلى مصر لأمر هام، ولدفع مصاريف الدراسة لنجله، وعند نزوله إلى مصر تزوج المتوفى بامرأة ثانية من محافظة المنوفية، وعندما علمت الزوجة الأولى بتلك الزيجة، أصرت على الانفصال منه؛ ولكن رفض تطليقها.