حلم بمنفذ مع "الدائري الرابع".. مطالب مخطط الريان بمكة تتجدّد: أين الجسر؟!

جدّد سكان مخطط الريان بمكة المكرّمة؛ مطالبهم في استحداث منفذ للحي مع الطريق الدائري الرابع، حيث يلجؤون إلى سلك طرق بعيدة للدخول والخروج من الحي، مطالبين الجهات المختصة ضرورة ربط طريق 32 المغلق مع الدائري الرابع.
وقال السكان لـ"سبق": "يعد مخطط الريان بمكة المكرّمة من المخططات الحديثة الذي يكتظ بالسكان منذ سنوات، فضلاً عن كونه من المخططات النموذجية بالعاصمة المقدّسة، غير أن سكانه وقاطنيه يعانون الدخول والخروج إلى الحي، حيث يحاط الحي بجبل النور والدائري الرابع وجوار المشاعر المقدّسة، ولا يوجد منفذ أو طريق يصل الحي بالدائري الرابع، مما يضطر معه السكان إلى سلْك التحويلات، ودخول العبّارات -ممرات المياه- للوصول إلى الحي، ويشكّل ذلك عائقاً أمام دخول آليات الدفاع المدني والهلال الأحمر -على حد قولهم-.
وأشاروا إلى أنه يوجد مشروع جسر لإيصال الحي بالدائري الرابع متصلاً بشارع 32 الشمالي الممتد من وادي جليل ليتصل بالدائري الرابع؛ إلا أنه معطّل منذ عدة سنوات ولا توجد بوادر أو تحركات لتنفيذه؛ كما أن الحي لم تصل إليه المياه مع قرب خزان شبكة المياه منه وخدمات الصرف الصحي على الرغم من اكتمال الخدمات وإيصالها في الأحياء المجاورة.
وطالب السكان من المسؤولين في الجهات المعنية، بضرورة ربط شارع 32 بالدائري الرابع على وجه السرعة، وإيصال باقي الخدمات الغائبة.