حلم بمنفذ مع "الدائري الرابع".. مطالب مخطط الريان بمكة تتجدّد: أين الجسر؟!

وقال السكان لـ"سبق": "يعد مخطط الريان بمكة المكرّمة من المخططات الحديثة الذي يكتظ بالسكان منذ سنوات، فضلاً عن كونه من المخططات النموذجية بالعاصمة المقدّسة، غير أن سكانه وقاطنيه يعانون الدخول والخروج إلى الحي، حيث يحاط الحي بجبل النور والدائري الرابع وجوار المشاعر المقدّسة، ولا يوجد منفذ أو طريق يصل الحي بالدائري الرابع، مما يضطر معه السكان إلى سلْك التحويلات، ودخول العبّارات -ممرات المياه- للوصول إلى الحي، ويشكّل ذلك عائقاً أمام دخول آليات الدفاع المدني والهلال الأحمر -على حد قولهم-.