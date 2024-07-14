إنجاز وتجربة جديدة للمكافحة.. "وقاء" ينجح في تحديد أهم 9 نباتات غازية بالمملكة

وأكد "الغامدي" أن مشروع حصر النباتات الغازية ومكافحتها بالمملكة، يعمل حاليًا على تجربة جديدة لمكافحة نباتي الصبار الأسطواني والتبغ الكاذب؛ مشيرًا إلى أن عملية حصر وتشخيص النباتات الغازية لا تزال تحت الدراسة بالتعاون مع خبراء من المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية، وأنه يعول كثيرًا على نتائج هذا الحصر في سبيل إنجاز كتاب أطلس مميز ليكون أحد منجزات مركز وقاء.