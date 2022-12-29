"موان" يطلق حملة لتقليل إنتاج النفايات

وتقرر تنفيذ هذه الحَملة على مدى فترتين، تبدأ الفترة الأولى من 29/ 12/ 2022 إلى 30/ 12/ 2022م، في كل من (الرياض، نجران، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، الجوف)، بينما ستكون الفترة الثانية من 5/ 1/ 2023 إلى 6/ 1/ 2023م في (الرياض، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، أبها، الباحة).