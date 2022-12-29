"موان" يطلق حملة لتقليل إنتاج النفايات

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" حملة تقليل إنتاج النفايات تحت شعار (#قلّل_كرّر_دوّر)، والتي تتمثّل في وضع أكشاك تفاعلية تثقيفية يتم فيها تعليم الزوّار الطرق الصحيحة لتوفير الطاقة والحدّ من إنتاج النفايات وتعزيز الوعي البيئي.
وتقرر تنفيذ هذه الحَملة على مدى فترتين، تبدأ الفترة الأولى من 29/ 12/ 2022 إلى 30/ 12/ 2022م، في كل من (الرياض، نجران، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، الجوف)، بينما ستكون الفترة الثانية من 5/ 1/ 2023 إلى 6/ 1/ 2023م في (الرياض، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، أبها، الباحة).
ويسعى "موان"، خلال هذه الحملة التوعوية، إلى تقليل إنتاج النفايات عن طريق استخدام بدائل صديقة للبيئة ونشر الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع والمتمثّلين في (طلاب المدارس، الأفراد، العائلات) عبرَ أكشاك تفاعلية توعوية متنوعة تهدف إلى تبنّي نمط حياة يتوافق مع الكلمات المفتاحية (قلّل-كرّر-دوّر)، بالإضافة إلى نشر الوعي حول الآثار (الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية) التي تسبّبها زيادة إنتاج النفايات.