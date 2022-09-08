بوابة استثمارية كبرى.. شاهد تدشين "ميناء مدينة جازان للصناعات"

واستعرض رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ما تم إنجازه في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من جذب للاستثمارات النوعية، وعقد شراكات مع أطراف دولية عدة (ومنها اتفاقية إنشاء شركة تُعنى بجذب الاستثمارات الصناعية الصينية للمملكة، وهي شركة طريق الحرير السعودية)، وتوقيع عدة اتفاقيات استثمارية في المدينة؛ حيث تم توقيع اتفاقية استثمار وتشغيل الميناء مع شركة هاتشيسون للموانئ، وتوقيع اتفاقية لإنشاء مصفاة للألمنيوم مع شركة "هانزو جين" الصينية باستثمار يُقدر بـ4 مليارات ريال، بالإضافة إلى العمل على عدد من الاستثمارات الصينية المستقبلية الواعدة.