الداود: "الخلطة السرّية" وراء نجاحنا.. وهدفنا مكة تجمع بين القِدَم والقداسة والحداثة

وأشار "الداود" إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة حقّقت نجاحات ملموسة في موسم حج العام الماضي، تمثّلت في رفع كفاءة البنية التحتية، ومعالجة أكثر من 18 ألف طن من النفايات، وخفض نسبة النفايات غير الصالحة إلى النصف، إلى جانب ربط منظومة النظافة بأكثر من 62 نقطة ذكية، ومتابعة لحظيّة لما يزيد على 200 ألف عملية رصد في الساعة.