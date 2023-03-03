مختصان: تناول الجراد لا يعالج السكري ولا آلام المفاصل وتزداد الخطورة لرشه بالمبيدات

ويتفق المختص في علاج الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، مع الرأي السابق، ويقول: "في كل عام تتكرر حكاية فوائد تناول الجراد في موسم انتشاره على المرضى، وتحديداً مرضى المفاصل وهشاشة العظام، وقد يكون وراء دوافع تسويقية، إذ إنه لا يوجد أي فوائد من تناوله على علاج آلام المفاصل والركب وهشاشة العظام، وكل الادعاءات التي يذهب إليها البعض غير صحيحة وتعتبر مضللة".