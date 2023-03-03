مختصان: تناول الجراد لا يعالج السكري ولا آلام المفاصل وتزداد الخطورة لرشه بالمبيدات

حذر مختصان من جمع الجراد المرشوش بالمبيدات في المناطق التي تشهد انتشاراً، واستخدامه للطهي والأكل، وأكدا أنه لا توجد أي انعكاسات علاجية له، كما يزعم البعض سواء في استقرار نسبة سكر الدم أو تفادي آلام المفاصل.
ونصح استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك، عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري من اتباع مزاعم البعض حول فوائد تناول الجراد وقدرته في جعل نسبة سكر الدم في حالة استقرار طوال أيام تناول الجراد، مما يقلل الحاجة من أخذ الأنسولين لمرضى النوع الأول والحبوب للنمط الثاني، لافتاً أن كل هذه المزاعم لا صحة لها من الناحية الطبية.
وقال الأغا إن "الخطورة تزداد أكثر، لكون الجراد الصحراوي مرشوشًا بالمبيدات الكيميائية، وبالتالي فإن تناوله حتى لو بعد الطهي قد يسبب مخاطر صحية لصحة الإنسان".
ونبه "الأغا" أفراد المجتمع من الانسياق وراء المعلومات المضللة والمغلوطة التي يروجها البعض عن فوائد تناول الجراد لتثبيت واستقرار نسبة سكر الدم وجعله في المستويات الطبيعية، ومهما شعر مريض السكري في حال تناول الجراد بانخفاض سكره فهو شعور مؤقت ولا يغني عن الأنسولين أو الأدوية العلاجية، فخير نصيحة عدم تجاوز الطب القائم على البراهين والاستماع لأوهام مدعي الطب.
ويتفق المختص في علاج الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، مع الرأي السابق، ويقول: "في كل عام تتكرر حكاية فوائد تناول الجراد في موسم انتشاره على المرضى، وتحديداً مرضى المفاصل وهشاشة العظام، وقد يكون وراء دوافع تسويقية، إذ إنه لا يوجد أي فوائد من تناوله على علاج آلام المفاصل والركب وهشاشة العظام، وكل الادعاءات التي يذهب إليها البعض غير صحيحة وتعتبر مضللة".
وأضاف أنه "خلال موسم انتشاره يتم رشه بالمبيدات، وبالتالي تتشبع أجسام الجراد بمواد سامة ومبيدات تحملها من العديد من الدول التي تمر بها في رحلتها للعديد من الدول التي تسعى للحفاظ على ثرواتها الزراعية، وهنا تكمن الخطورة أن الفرد ربما يتناول جرادًا مشبعًا بالمبيدات".
وقال إن "الجراد يتميز بالقفزات الطويلة في الحقول وعلى الأراضي الزراعية والنباتات، ويعتبر النبات هو المصدر الغذائي له، ومعروف منذ القدم أنه حشرة ضارة بالإنسان نتيجة الهجمات الكثيرة التي كانت تقوم بها على المحاصيل الزراعية، لذا يكون عرضة للمبيدات السامة داخل جسده حتى وأن لم يمت بالمبيد، وهنا مكمن الخطورة في تناوله سواء من قبل الأصحاء أو المرضى".
يشار إلى أن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء" بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي قد حذر اليوم من جمع الجراد في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 15 أبريل.
وحث المركز عموم المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة، مشددًا على عدم جمع الجراد المرشوش بالمبيدات واستخدامه للطهي والأكل، وذلك لوجود متبقيات المبيدات على جسم الحشرة.
ودعا الجميع لضرورة الإبلاغ عند مشاهدة الجراد الصحراوي، وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.