14 فرصة عقارية ذهبية بمزاد الغروب

يطرح المزاد 14 أصلًا عقاريًا مميزًا بمواقع استراتيجية في مدينة جدة، ويتكون العقار الأول من أرض تجارية على مساحة 3352 مترًا مربعًا بالكورنيش، والعقار الثاني أرض استثمارية (منتجع سياحي) بالقرب من درة العروس على مساحة 155255.26مترًا مربعًا، والمزيد من العقارات والفرص الاستثنائية.