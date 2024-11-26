14 فرصة عقارية ذهبية بمزاد الغروب

تعلن شركة البكيري العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد الغروب مدمجاً حضورياً يوم الأربعاء 04/12/2024 الساعة: 4 عصرًا بقاعة ليلتي بمدينة جدة وإلكترونياً عبر المنصة السعودية للمزادات.
يطرح المزاد 14 أصلًا عقاريًا مميزًا بمواقع استراتيجية في مدينة جدة، ويتكون العقار الأول من أرض تجارية على مساحة 3352 مترًا مربعًا بالكورنيش، والعقار الثاني أرض استثمارية (منتجع سياحي) بالقرب من درة العروس على مساحة 155255.26مترًا مربعًا، والمزيد من العقارات والفرص الاستثنائية.
حيث تقع العقارات بالقرب من الشوارع المميزة كشارع الكورنيش وخليج الملك سلمان، مما يجعلها وجهة مثالية استثمارية.
ويعتبر المزاد فرصة ذهبية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة البكيري العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0599743377 – 920024900