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عادة غير صحية عند زيارة المريض.. "النمر": ابتسامتك خير من صحون الشوكولاته!
أكّد أن مثل هذه الهدايا مجرد عادة اجتماعية وحثّ على رفع المعنويات والدعاء له
حثّ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر؛ على عدم إهداء المرضى عند زيارتهم صحون الشوكولاته، مشيراً إلى أنها عادة غير صحية.
وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر" -"إكس" سابقاً- يقول: "رجاءً؛ لا تهدي صحن شوكولاته عند زيارة المريض، فهي عادة اجتماعية أقل ما يُقال عنها إنها غير صحية".
وأردف: "ابتسامتك في وجه المريض ورفع معنوياته ودعاؤك له، أفضل لك وله من كل صحون الشوكولاته وكل بوكيهات الورد".