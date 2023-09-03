خالد النمر

محليات

عادة غير صحية عند زيارة المريض.. "النمر": ابتسامتك خير من صحون الشوكولاته!

أكّد أن مثل هذه الهدايا مجرد عادة اجتماعية وحثّ على رفع المعنويات والدعاء له