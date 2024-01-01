برنامج تطوير الثروة الحيوانية يطلق "طعم السعودية" لدعم منتجات الدواجن المحلية

وأكد مدير الاتصال المؤسسي والشراكات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبدالمجيد الشهري أن الحملة تهدف إلى تغيير التوجهات لاستهلاك الدواجن المحلية؛ من خلال تعزيز الصورة الذهنية لدى الجمهور المستهدف بأهمية الدجاج المربى محليًا وتثقيفهم حول القيمة الغذائية للمنتج، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدواجن بالمملكة وزيادة المحتوى والإنتاج المحلي، كما سيسهم ذلك في خلق الفرص الوظيفية، وتحسين جودة الحياة.