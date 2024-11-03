محليات

الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب وترويج 210 كيلوجرامات من المخدرات وتقبض على المخالفين

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص
الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب وترويج 210 كيلوجرامات من المخدرات وتقبض على المخالفين
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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهما (185) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات المنطقة على مواطن؛ لترويجه (25) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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