وزارة الخارجية: المملكة تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة وخان يونس وانتهاك السيادة السورية

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصةً الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تشدد على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية".