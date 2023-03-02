سعيًا لخلق المزيد من الفرص.. "داون تاون السعودية" شريكًا رئيسًا لملتقى "بيبان 23"

وفي هذا الإطار قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلّف لشركة داون تاون السعودية، نايف بن صالح الحمدان: "تتماشى أهداف ملتقى بيبان مع مستهدفات داون تاون السعودية التي تشمل توفير المزيد من الفرص لقطاع الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسّطة وروّاد الأعمال من خلال مشاريعها في 12 مدينة، وفي عدة قطاعات؛ تشمل: التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والسكن، وغيرها؛ مما يعزِّز إسهامَ المدن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي".