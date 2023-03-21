"الشؤون الإسلامية" تباشر صرف المكافآت المالية للمشاركين بمسابقة الملك سلمان

باشرت اليوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية البدء بصرف مكافأة مالية قدرها (5000) ريال لجميع المتسابقين والمتسابقات في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والعشرين، ممن تأهلوا إلى التصفيات النهائية، البالغ عددهم " 105" من البنين والبنات، وشاركوا في فعاليات المسابقة حضوريًّا في مدينة الرياض.
وسيعقب ذلك توزيع المكافآت المالية على الفائزين في الحفل الختامي، التي تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.
وأوضحت أمانة المسابقة أن هذه الهدية جاءت وفق توجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أن جميع من وصل للتصفيات النهائية بهذه المسابقة يعتبر من الفائزين بشرف هذه المسابقة التي تحمل اسمًا غاليًا على الجميع (خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-). كما يأتي صرف المكافآت تقديرًا لهم نظير وصولهم إلى التصفيات النهائية، وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في الدورات القادمة للمسابقة.
فيما رفع المتسابقون والمتسابقات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على رعايتهما مثل هذه المسابقات القرآنية، وتحفيزهما المستمر لأبناء وبنات للوطن على التنافس في حفظ كتاب الله العزيز.
كما شكروا الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة للخدمات كافة المقدمة للمتسابقين في هذه الدورة، التي تميزت وتألقت بتنفيذها حضوريًّا وسط خدمات متكاملة، قدمتها اللجان كافة العاملة بوزارة الشؤون الإسلامية، سائلين المولى -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.