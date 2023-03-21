"الشؤون الإسلامية" تباشر صرف المكافآت المالية للمشاركين بمسابقة الملك سلمان

وأوضحت أمانة المسابقة أن هذه الهدية جاءت وفق توجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أن جميع من وصل للتصفيات النهائية بهذه المسابقة يعتبر من الفائزين بشرف هذه المسابقة التي تحمل اسمًا غاليًا على الجميع (خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-). كما يأتي صرف المكافآت تقديرًا لهم نظير وصولهم إلى التصفيات النهائية، وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في الدورات القادمة للمسابقة.