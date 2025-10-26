الخريف يتوّج صُنّاع الحلول في ختام النسخة الرابعة من "هاكاثون الصناعة"

توّج وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الفرق الفائزة في النسخة الرابعة من هاكاثون الصناعة، خلال الحفل الختامي الذي نظمه الصندوق الصناعي بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وسمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وشهدت النسخة الرابعة من الهاكاثون مشاركة 229 متسابقًا يمثلون 60 فريقًا، قدّموا حلولًا مبتكرة لتحديات المصنعين الوطنيين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للجوائز أكثر من 1.7 مليون ريال، توزعت على المراكز الثلاثة الأولى في مسارات التصميم والإنتاج والاستدامة والأتمتة، إذ نال الفائز بالمركز الأول في كل مسار 120 ألف ريال، والثاني 80 ألف ريال، والثالث 60 ألف ريال، تقديرًا لإبداعاتهم في تطوير الحلول الصناعية.
كما قدّم الصندوق الصناعي فرصًا تطويرية لجميع المشاركين بالتعاون مع عدد من الشركاء، تضمنت برامج تدريب وتأهيل متخصصة لصقل المهارات وربط المبتكرين بحاضنات ومسرّعات أعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ويُقام "هاكاثون الصناعة" بالشراكة مع بنك الرياض وشركة سبكيم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وبرعاية بلاتينية من شركة معادن، في نموذج يجسد التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة الابتكار الصناعي.
ويُعد صندوق التنمية الصناعية السعودي – الذي تأسس عام 1974 – الممكّن الرئيس لمسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، إذ قدّم خلال خمسة عقود حلولًا مالية واستشارية مبتكرة دعمت التحول الصناعي المستدام ومكّنت المستثمرين من الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.