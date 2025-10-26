الخريف يتوّج صُنّاع الحلول في ختام النسخة الرابعة من "هاكاثون الصناعة"

وشهدت النسخة الرابعة من الهاكاثون مشاركة 229 متسابقًا يمثلون 60 فريقًا، قدّموا حلولًا مبتكرة لتحديات المصنعين الوطنيين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للجوائز أكثر من 1.7 مليون ريال، توزعت على المراكز الثلاثة الأولى في مسارات التصميم والإنتاج والاستدامة والأتمتة، إذ نال الفائز بالمركز الأول في كل مسار 120 ألف ريال، والثاني 80 ألف ريال، والثالث 60 ألف ريال، تقديرًا لإبداعاتهم في تطوير الحلول الصناعية.