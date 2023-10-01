هيئة تطوير محمية الملك سلمان تمنح مُلّاكَ الماشية والإبل مهلة أسبوعين لإخراجها من "الخنفة"

وتفصيلًا: أكّدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أنها تسعى لبذل الجهود ونشر الوعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحميات الملكية؛ ومن أهمها الحفاظ على الغطاء النباتي الذي من خلاله نحصل على هواء نقي ويساعد على تقليل درجات الحرارة وتكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار، وأيضًا جعل النبات ملاذًا وموئلًا للحياة الفطرية، ومن الأهداف أيضًا حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحدّ من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.