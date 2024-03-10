أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال أمير المنطقة الشرقية بهذه المناسبة: "يشرفني باسمي ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية، أنْ أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيده على مقامكم الكريم والشعب السعودي الأبيّ وجميع المسلمين بالخير والبركة، وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان ويسدّد الله خطاكم لما فيه الخير لشعبكم الوفيّ والوطن الغالي، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.