أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان
رفع الأميرُ سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية؛ التهانيَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال أمير المنطقة الشرقية بهذه المناسبة: "يشرفني باسمي ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية، أنْ أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيده على مقامكم الكريم والشعب السعودي الأبيّ وجميع المسلمين بالخير والبركة، وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان ويسدّد الله خطاكم لما فيه الخير لشعبكم الوفيّ والوطن الغالي، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.
كما رفع سموُّه التهنئةَ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، وقال: "يسرّني باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أهنّئ سموكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيده على سموّكم والشعب السعودي وجميع المسلمين بالخير والبركة".
وسأل سموُّه اللهَ أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمه ويحفظ لها أمنها واستقرارها.