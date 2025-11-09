ضمن جهود "وقاء".. فحص 90 ألف عينة حيوانية لرصد الأمراض الوبائية في المملكة

يواصل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، تنفيذ المسح الوبائي النشط للأمراض الحيوانية، مستهدفًا المجترات (الأبقار والأغنام)، والإبل، والخيل، في مختلف مناطق المملكة.
ويُعد هذا المسح أداة أساسية يعتمد عليها المركز في رصد وتقييم الحالة الصحية للثروة الحيوانية، ومتابعة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مما يعزز التوجهات الوقائية ويرفع مستوى الجاهزية لمكافحة الأوبئة الحيوانية المحتملة.
ويهدف البرنامج إلى قياس مدى التقدم في جهود الوقاية، وتحديد نسب انتشار الأمراض الوبائية، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة للجهات الصحية المعنية، خاصة فيما يخص الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تُعد من أبرز التحديات الصحية على المستويين الوطني والدولي.
ويعكس البرنامج تطبيق مبدأ "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين الصحة الحيوانية والبشرية والبيئية، ويؤكد أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق استجابة متكاملة وفعالة.
ويغطي المسح ستة أمراض مشتركة، وسبعة تصيب الأبقار، وتسعة تصيب الأغنام، وخمسة للخيل، وخمسة أخرى للإبل، ما يُبرز شمولية البرنامج واستهدافه للتحديات الصحية الحيوانية الأهم في المملكة.
وقد شملت الخطة التنفيذية للمسح جمع أكثر من 90 ألف عينة حيوانية من مختلف المناطق، بناءً على معايير الكثافة الحيوانية والخطورة الوبائية، بجهود ميدانية شارك فيها أكثر من 500 ممارس بيطري مدرب على طرق التقصي وجمع العينات.
وتُعد نتائج هذا المسح ركيزة لدعم القرارات الصحية المستقبلية، وتوجيه حملات التحصين والسيطرة، والمساهمة في إعداد الملفات الصحية المعتمدة دوليًا.
ويؤكد هذا العمل التزام المملكة بتعزيز الوقاية البيطرية، وحماية الثروة الحيوانية كعنصر أساسي في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ويبرز الدور الحيوي لمركز "وقاء" في دعم صحة الإنسان والحيوان وفقًا لأعلى المعايير العلمية.