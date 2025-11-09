ضمن جهود "وقاء".. فحص 90 ألف عينة حيوانية لرصد الأمراض الوبائية في المملكة

ويهدف البرنامج إلى قياس مدى التقدم في جهود الوقاية، وتحديد نسب انتشار الأمراض الوبائية، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة للجهات الصحية المعنية، خاصة فيما يخص الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تُعد من أبرز التحديات الصحية على المستويين الوطني والدولي.