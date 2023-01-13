شاهد.. حراج الكعكية للخضار موقع خصب للتجارة اليومية وكسب الرزق

يشهد سوق الخضار بالكعكية، صباح الجمعة، حركة سوقية رائجة؛ حيث يحتل موقعًا ممتازًا للاستثمار وطلب الرزق، من حيث عمليات البيع والشراء بالنسبة لكمية الأرباح التي يتم تحقيقها.
وينطلق الحراج بعد صلاة الفجر مباشرة؛ حيث يتواجد قبلها أصحاب المزارع لعرض منتجاتهم في الحراج بالجملة، ليبدأ المشترون بالمزايدات قبل أن يفوز بها أحد المتسوقين، والذي يقوم بدوره ببيعها في نفس الموقع بالتفريد فورًا أو يقوم بنقلها.
ووثقت "سبق" جانبًا من نشاط السوق الذي لم يخلُ من بعض المخالفات رغم الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة للحد منها والقضاء عليها؛ حيث تمثلت هذه المخالفات في وجود عمالة مخالفة منتشرة في السوق تقوم بالمزايدة في السلع، ويعمل بعضها لحسابه الخاص.
ومن المخالفات كذلك وجود عمالة أخرى تقف في قمة الجبل المطل على الحراج للمراقبة وإشعار بني جلدتهم في حال وجود جهة رقابية؛ ليتم الهروب بسرعة إلى موقعهم المطل على الجبل.
وقد رصدت "سبق" أساليب الغش في البيع، والتي شملت عرض الخضراوات بطريقة منظمة ومتناسقة في الصف الأول من الكرتون، بينما توجد أسفل منه أحجام صغيرة جدًّا وبألوان مختلفة كإحدى طرق الغش والتلاعب بالزبون.
وشهد الموقع استغلال أطفال من جاليات آسيوية لم تبلغ أعمارهم 12 عامًا، في البيع والتحميل والتنزيل، وقد أعياهم البرد والحاجة.