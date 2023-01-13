شاهد.. حراج الكعكية للخضار موقع خصب للتجارة اليومية وكسب الرزق

ووثقت "سبق" جانبًا من نشاط السوق الذي لم يخلُ من بعض المخالفات رغم الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة للحد منها والقضاء عليها؛ حيث تمثلت هذه المخالفات في وجود عمالة مخالفة منتشرة في السوق تقوم بالمزايدة في السلع، ويعمل بعضها لحسابه الخاص.